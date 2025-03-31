Konya'da Torpil Yangını

Konya'da çocukların attığı torpil yangına sebep oldu

KONYA - Konya'da çocukların attığı torpil nedeniyle çıkan yangında apartmanın bahçesinde bulunan kulübe yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi Ataseven Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuklar tarafından apartmanın bahçesine torpil atıldı. Torpil bahçede bulunan odunlara gelmesi üzerine odunlar alev alarak bitişiğinde bulunan kulübeye sıçradı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülerek soğutma işlemi yapıldı.