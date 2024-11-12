Konya\'da Uyuşturucu Bilgilendirme Semineri

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Konya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu maddenin zararları hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Mevlana Kültür Merkezinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi. Programda konuşan Konya Valisi İbrahim Akın, "En İyi Narkotik Polisi Anne programı ile uyuşturucuya karşı korunma konusunda yapılan bilgilendirici eğitimlerden seminerlere, veliler için özel toplantılardan toplumsal kampanyalara kadar çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Aile ve toplumda uyuşturucuya karşı bir kalkan oluşturulmakta, uyuşturucu ile mücadelede ülkemiz güçlendirilmektedir. Dünyanın ve ülkemizin sağlıklı düşünen, dayanıklı ve güçlü kişiliklere sahip bireylere her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Günümüzün değişen koşullarında bireyleri zararlı madde bağımlılığına sürükleyen psikososyal problemlerin çözümünde aile ve toplum topyekun mücadele içinde olmak durumundayız. Bu mücadelede önleyici tedbirler kadar sevgiyi ve anlayışı hissettiren aile ortamının gücüde elbette ki yadsınamaz. Zira çocuklarımız bizim yansıttığımız değerleri yaşayarak büyürler" dedi.

Konuşmaların ardından narkotik polisi tarafından bilgilendirme yapıldı. - KONYA