Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda Ele Geçirilen Maddeler - Son Dakika
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Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda Ele Geçirilen Maddeler

Konya\'da Uyuşturucu Operasyonunda Ele Geçirilen Maddeler

Konya'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında kenevir, kubar esrar ve sentetik ecza ele geçirildi.

07.08.2024 10:41
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Konya'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında kenevir, kubar esrar ve sentetik ecza ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Çumra ilçesinde A.K. isimli şahsın kendisine ait mısır tarlasında bilgisi dışında kenevir bitkisi ekildiğini beyan ederek İlçe Jandarma Komutanlığı'na şikayette bulunması üzerine harekete geçen ekipler, tarlada yaptığı kontrolde 20 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Selçuklu ilçesinde Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucunda; E.Ş. ve S.K. isimli şahısların Konya'dan Tepekent Mahallesine seyir halindeki aracı durdurularak arama yapıldı. Aramada, 280 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli E.Ş. ve S.K. adli işlemlerinin yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

Yine Selçuklu ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; A.K. ve M.K. isimli şahısların ev, bahçe ve mısır ekili tarlasında arama yapıldı. Aramalarda 1 gram afyon sakızı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet av tüfeği fişeği, 30 kök kenevir bitkisi, bin 630 gram kubar esrar ele geçirildi. A.K. hakkında adli tahkikata başlandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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