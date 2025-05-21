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Konya'da Yaya Öldü

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Konya'da SUV tipi aracın çarpması sonucu yaya Mustafa Altuğ hayatını kaybetti.

21.05.2025 10:44
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Konya'daki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde kara yolu üzerinde SUV tipi aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti. Acı kaza sonrasında yol kenarına savrularak ölen yayanın aracın önünde asılı kalan hırkası ise görenlerin yüreğini burktu.

Kaza, gece saatlerinde Beyşehir Konya Kara yolunun 21. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametine seyir halinde olan E.T. yönetimindeki 34 SK 0101 plakalı Jeep marka SUV tipi araç, Doğanbey Mahallesi yol ayrımındaki kavşağın yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen yaya Mustafa Altuğ'a çarptı. Kazada yaya Mustafa Altuğ aracın çarpmasıyla yolun kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede Mustafa Altuğ'un hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden yayanın yakınlardaki bir akaryakıt istasyonuna ait tesislerde çalıştığı, iş sonrasında Doğancık Mahallesindeki evine gitmek için yolun karşısına geçmek isterken kazanın yaşandığı öğrenildi. Kazada Mustafa Altuğ'un giydiği hırka ise cipin önünde asılı kaldı. Mustafa Altuğ'un cenazesi olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Yaya Öldü - Son Dakika

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