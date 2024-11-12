Konya'da Yol Kenarında Binlerce Silah Parçası Bulundu - Son Dakika
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Konya'da Yol Kenarında Binlerce Silah Parçası Bulundu

Konya\'da Yol Kenarında Binlerce Silah Parçası Bulundu

Derbent ilçesinde yol kenarındaki 13 çuvalda binlerce silah parçası ele geçirildi. Adli tahkikat başladı.

12.11.2024 13:01
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Konya'nın Derbent ilçesinde yol kenarına bırakılan 13 çuval içerisinde binlerce silah parçası bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Derbent ilçesinde suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda 9 Kasım 2024 tarihinde yol kenarına bırakılmış 13 adet şüpheli çuval ihbarı alınması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptığı çalışmayla çuvallara ulaştı. Yapılan kontrollerde çuvalların içerisinde; 417 adet tabanca namlu bloğu, bin 726 adet kancalı demir parçası, 696 adet tabanca icra mili, 633 adet 4 cm'lik yay, 723 adet 3 çentikli demir parçası, 82 adet 7 cm'lik yay, 637 adet 3 cm'lik pim, 190 adet yuvarlak delikli pim, 825 adet 1.5 cm'lik yay, bin 994 adet tabanca şarjörü, 1,5 cm uzunluğunda ince kenarlı muhtelif miktarda yay olduğu tespit edildi. Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek adli tahkikata başlandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Yol Kenarında Binlerce Silah Parçası Bulundu - Son Dakika

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