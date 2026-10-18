Konya Karapınar\'da yarı römorka çarpan motosikletin sürücüsünde hayati tehlike var

Konya Karapınar'da yarı römorka çarpan motosikletin sürücüsünde hayati tehlike varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Karapınar ilçesinde üç tekerlekli motosiklet, Akın Caddesi'nde park halindeki yarı römorka çarptı ve sürücü yaralandı. İlk müdahalesi yapılan yaralı Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Konya'ya sevk edildi; sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, üç tekerlekli motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Yeni Mahalle Akın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. yönetimindeki üç tekerlekli motosiklet, Akın Caddesi'nden Kabristanlık Caddesi istikametine seyir halindeyken yolun sağ tarafında park halindeki yarı römorka çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Konya'ya sevk edilen sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA
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