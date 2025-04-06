Köpeği Sürükleyen Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Köpeği Sürükleyen Sürücü Tutuklandı

Burdur'da köpeği aracının arkasında sürükleyen R.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

06.04.2025 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da köpeği aracının arkasında sürükleyen vatandaş tutuklandı

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde köpeği aracının arkasında sürüklerken çekilen görüntülerinin sosyal medyada tepki çekmesi sonrası gözaltına alınan R.P sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bucak'ta yaşanan olay vicdanları sızlattı. Olay, 5 Nisan günü Bucak ilçesi Yetmişevler Mahallesi Sazak Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 ET 547 plakalı Fiat Tofaş marka otomobilin sürücüsü, köpeği aracının arkasına bağlayarak yolda sürükledi. Bu anlar, yoldan geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sürücü gözaltına alındı

Görüntülerin sosyal medyada büyük tepki toplaması üzerine Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan inceleme sonucu otomobilin sahibinin R.P. olduğu belirlendi. R.P., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Köpeğin düştüğünü geç fark etmiş

Gözaltına alınan R.P. İfadesinde, köpeği aracın bagaj kısmına iple bağlayarak koyduğunu, seyir halindeyken bagaj kapağının açılması sonucu köpeğin yola düştüğünü ve bunu geç fark ettiğini iddia etti.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bucak Adliyesi'ne sevk edilen R.P. Sevk edildiği mahkemece 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, 3-sayfa, Burdur, Hukuk, Yaşam, Bucak, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Köpeği Sürükleyen Sürücü Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Konak’ın son anlarında yanındaydı Yaptığı paylaşım yürek yaktı Volkan Konak'ın son anlarında yanındaydı! Yaptığı paylaşım yürek yaktı
TikTok’ta kadınlara bakarken karısına yakalandı TikTok'ta kadınlara bakarken karısına yakalandı
Sahte alkol sokak ortasında can aldı O anlar anbean kamerada Sahte alkol sokak ortasında can aldı! O anlar anbean kamerada
Microsoft’un 50. yıl kutlamasına Filistin protestosu damga vurdu: Elinizde kan var Microsoft'un 50. yıl kutlamasına Filistin protestosu damga vurdu: Elinizde kan var
Erdoğan açık kapı bırakmıştı Milyonları ilgilendiren “ara zam“ için gözler temmuz ayına çevrildi Erdoğan açık kapı bırakmıştı! Milyonları ilgilendiren "ara zam" için gözler temmuz ayına çevrildi
Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor’da şok sakatlık Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da şok sakatlık
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası
Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi
İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel’in A takımında İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel'in A takımında!
Özgür Özel’in A takımı belli oldu Özgür Özel'in A takımı belli oldu
5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu 3 kişi hemen defnedildi 5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu! 3 kişi hemen defnedildi

19:10 Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi
18:29 İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel’in A takımında İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel'in A takımında!
18:07 Özgür Özel’in A takımı belli oldu Özgür Özel'in A takımı belli oldu
16:59 5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu 3 kişi hemen defnedildi 5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu! 3 kişi hemen defnedildi
16:24 Özgür Özel’in kurultaydaki “cunta“ sözlerine hükümet kanadından peş peşe tepkiler Özgür Özel'in kurultaydaki "cunta" sözlerine hükümet kanadından peş peşe tepkiler
14:59 İhraç edilen teğmenler davaları kazanamazsa 500 bin lira tazminat ödeyecek İhraç edilen teğmenler davaları kazanamazsa 500 bin lira tazminat ödeyecek
14:49 Ünlü oyuncudan kötü haber Komada yaşam savaşı veriyor Ünlü oyuncudan kötü haber! Komada yaşam savaşı veriyor
14:28 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası
14:07 Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor’da şok sakatlık Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da şok sakatlık
14:03 Erdoğan açık kapı bırakmıştı Milyonları ilgilendiren “ara zam“ için gözler temmuz ayına çevrildi Erdoğan açık kapı bırakmıştı! Milyonları ilgilendiren "ara zam" için gözler temmuz ayına çevrildi
13:58 Microsoft’un 50. yıl kutlamasına Filistin protestosu damga vurdu: Elinizde kan var Microsoft'un 50. yıl kutlamasına Filistin protestosu damga vurdu: Elinizde kan var
13:48 Sahte alkol sokak ortasında can aldı O anlar anbean kamerada Sahte alkol sokak ortasında can aldı! O anlar anbean kamerada
13:47 TikTok’ta kadınlara bakarken karısına yakalandı TikTok'ta kadınlara bakarken karısına yakalandı
13:44 Volkan Konak’ın son anlarında yanındaydı Yaptığı paylaşım yürek yaktı Volkan Konak'ın son anlarında yanındaydı! Yaptığı paylaşım yürek yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2025 20:15:40. #7.13#
SON DAKİKA: Köpeği Sürükleyen Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement