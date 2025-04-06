Köpeği Sürükleyen Sürücü Tutuklandı

Burdur'da köpeği aracının arkasında sürükleyen vatandaş tutuklandı

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde köpeği aracının arkasında sürüklerken çekilen görüntülerinin sosyal medyada tepki çekmesi sonrası gözaltına alınan R.P sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bucak'ta yaşanan olay vicdanları sızlattı. Olay, 5 Nisan günü Bucak ilçesi Yetmişevler Mahallesi Sazak Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 ET 547 plakalı Fiat Tofaş marka otomobilin sürücüsü, köpeği aracının arkasına bağlayarak yolda sürükledi. Bu anlar, yoldan geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sürücü gözaltına alındı

Görüntülerin sosyal medyada büyük tepki toplaması üzerine Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan inceleme sonucu otomobilin sahibinin R.P. olduğu belirlendi. R.P., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Köpeğin düştüğünü geç fark etmiş

Gözaltına alınan R.P. İfadesinde, köpeği aracın bagaj kısmına iple bağlayarak koyduğunu, seyir halindeyken bagaj kapağının açılması sonucu köpeğin yola düştüğünü ve bunu geç fark ettiğini iddia etti.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bucak Adliyesi'ne sevk edilen R.P. Sevk edildiği mahkemece 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.