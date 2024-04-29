Korhan Berzeg'e ait yeni bulgular bulundu - Son Dakika
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Korhan Berzeg'e ait yeni bulgular bulundu

Balıkesir'in Gönen İlçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde yapılan arama çalışmalarında, Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen yeni bulgular bulundu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan detaylı arama sonucunda, bir kafatası parçası, iki kemik parçası ve iki giysi parçası bulundu. Arama çalışmaları yarın da devam edecek.

29.04.2024 19:55
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Arama çalışmalarında Korhan Berzeg'e ait yeni bulgulara ulaşıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen İlçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde bugün de arama çalışmalarına devam eden jandarma ekipleri, Korhan Berzeg'e ait yeni bulgulara ulaştı.

Bugün, Gönen'e bağlı, Kırsal Armutlu Mahallesi'nde Korhan Berzeg'e ait yeni bulgular bulmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kaldığı yerden devam etti. Jandarma ekipler tarafından yürütülen detaylı arama çalışmaları sonucu Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen yeni bulgulara ulaşıldı.

Bölgedeki arama çalışmaları sonucu; insana ait olduğu değerlendirilen bir kafatası parçası, diğer vücut organlarına ait olduğu değerlendirilen iki kemik parçası ile iki giysi parçası daha bulundu.

Aramaların yarın da devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Korhan Berzeg'e ait yeni bulgular bulundu - Son Dakika

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