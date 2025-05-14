Korku Evinde Yangın: 3 Genç Yaralandı - Son Dakika
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Korku Evinde Yangın: 3 Genç Yaralandı

Antalya'daki bir korku evinde, ekipmanların bakımında çıkan yangında 3 çalışan yaralandı. Yangın sırasında kapıda kilitli kalan gençler, çevredeki vatandaşlar tarafından pencereden çıkarıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

14.05.2025 21:39
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"Korku evi"ndeki bakım sırasında çıkan yangında gerçek korkuyu yaşadılar: 3 yaralı

Ekipmanların bakımı yapılırken yangın çıktı, odada kilitli kalan 3 kişinin çağlıklarını müşterilerden geliyor zannettiler

Pencereden çıkan dumanları gören vatandaşlar kapıyı kırıp gençleri kurtardı

ANTALYA - Antalya'da "korku evi"nde ekipmanların bakım ve kontrolünü yapan çalışanların, testereye yakıt koydukları sırada yangın çıktı. Yardım çığlıklarının konsept gereği olduğunu düşünen vatandaşlar, pencereden çıkan dumanları görünce iş yerinin kapısını kırırarak 3 kişiyi dışarı çıkardı. Yaralı 3 kişi, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'nde 1262. Sokak'ta bulunan adrenalin tutkunu gençlerin heyecanlı ve eğlenceli dakikalar geçirmesi amacıyla tasarlanan bir korku evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, korku evinde çalışan 3 genç, ekipmanların bakım ve onarımını yapmaya başladı. İşletmenin giriş kapısını kilitleyen ve üst kata çıkan çalışanlar burada konsept gereği bulunan testereye yakıt koydukları sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle benzin alev aldı. Bir anda alev alan oda içerisinde bulunan 3 çalışan, korku ve panik içerisinde odadan çıkmaya çalıştı.

Önce içerde müşteri var sandılar

Korku evinden gelen bağrışmaları duyan çevredeki diğer esnaf ve vatandaşlar, içeride müşteri olduğunu düşünerek gençlerin yardım çığlıklarını normal karşıladı. Ardından pencereden çıkan dumanları fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi ararken, ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada vatandaşlar işletmeye girmek istedi. Ancak kapının kilitli olması nedeniyle başarılı olamayan vatandaşlar çareyi cam kapıyı kırmakta buldu. Cam kapının kırılmasının ardından içeri giren çevredeki vatandaşlar 3 genci dışarı çıkarmayı başardı.

3 çalışan genç yaralandı

Kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sırasında içeriden vatandaşların yardımıyla çıkan Nevzat C. K. (24), Muhammet M. K. ve Kazım Ö. yaralandı.

Gençlerden ikisinin vücudunda yanıklar olduğu, birinin ise dumandan etkilendiği öğrenildi. 112 Acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Nevzat C. K. (24), Muhammet M. K. ve Kazım Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen korku evi çalışanlarından birisi durumunun iyi olduğunu söyleyerek, hastaneye gitmemek için uzun süre sağlık ekiplerine dil döktü.

Kapıyı kırarak içeri girdiler

Yangın sırasında korku evinin cam kapısını kırarak içerde bulunan gençlerin dışarı çıkmalarına yardım eden Özgür Budak isimli vatandaş, "Kapıyı üzerlerine kilitlemişler, içerde testere bakımı yaparken benzini döktükten sonra testereyi çalıştırınca yangın çıkmış. Kapı kilitliydi, burayı kırdık, çocukları oradan kurtardık. İkisinin vücudunda ağır yanıklar vardı. Biri ise hafif yaralıydı" dedi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürülerken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, İtfaiye, Antalya, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Korku Evinde Yangın: 3 Genç Yaralandı - Son Dakika

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