Korkuteli\'nde Bandrolsüz Tütün Operasyonu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda yüklü miktarda bandrolsüz tütün ürünü ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri savcılık koordinesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında ilçede faaliyet gösteren bir işletmeye operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 5 adet sigara sarma makinesi, 1 kompresör, 250 kilogram bandrolsüz kaçak tütün, 20 bin adet tütünle doldurulmuş makaron, 200 bin adet bandrolsüz boş makaron ve 20 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. - ANTALYA