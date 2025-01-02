Köşk\'te Yabancı Göçmen Denetimi

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Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde çalışma izni olmayan 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM ve GKİT Şube Müdürlüğü destekli Köşk İlçe Jandarma Komutanlığınca umuma açık yerlerin kontrolü amacıyla denetim gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında 1 işletmede çalışma izni olmadan çalışan 5 yabancı uyruklu kadın şahsa toplam 113 bin 440 TL, işletme yetkilisine ise toplam 283 bin 760 TL idari para cezası uygulanmak üzere ilgili kuruma bildirimde bulunuldu. 1 işletmede de kimlik bildirim sistemine girişi yapılmayan 2 şüpheli şahsa toplam 534 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca yakalanan yabancı uyruklu şahıslar işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. - AYDIN