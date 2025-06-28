Kötü Sonuçlanan Husumet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kötü Sonuçlanan Husumet

Kötü Sonuçlanan Husumet
28.06.2025 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de eniştesini vurarak öldüren Y.K.'ya verilen ceza istinaftan geri döndü, yeniden yargılanacak.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eniştesini silahla vurduktan sonra üzerinden araçla geçerek öldüren ve yargılandığı duruşmada 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan şahsa verilen ceza istinaftan geri döndü. İstinaf, şahsa verilen 18 yıl hapis cezasını çok bularak, yeniden yargılama yapılması için dosyayı mahkemeye geri gönderdi.

İlçeye bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde 3 Mart 2024'te meydana gelen olayda, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen Y.K. ile eniştesi S.T. (45) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Y.K.; yanında bulunan tabancayla eniştesine ateş etti. Şüpheli ardından S.T.'nin üzerinden araç ile geçtikten sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan Y.K., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, talihsiz adamın cenazesi incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kan donduran cinayet kamerada

Öte yandan, yaşanan cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, S.T.'nin marketten çıkan kayınbiraderi Y.K.'nin önünü kestiği ve darbetmeye başladığı görüldü. Y.K.'nin ardından belindeki silahı çıkararak eniştesine ateş ettiği, mermisi bittikten sonra şarjörü değiştirerek ateş etmeye devam ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin bindiği araç ile S.T.'nin üzerinden geçtikten sonra kaçtığı anlar da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca, çevredeki vatandaşların panik hali de görüntülerde yer aldı.

19 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verildi

24 Ekim 2024'te 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık Y.K. ve avukatlar hazır bulundu. Mahkemede kendini savunan Y.K., eniştesinin kendisini tehdit ettiğini ve bunun için yanında silah bulundurduğunu belirtti. Yolda karşılaştıkları zaman eniştesi kendine saldırınca kendini kaybettiğini belirten Y.K., pişman olduğunu ve tahliyesini talep etti. Mahkemece yapılan yargılama sonucunda Y.K.'ye 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma' suçundan ise 1 yıl 6 ay 15 gün olmak üzere toplamda 19 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verdi.

İstinaf kararı fazla buldu

Y.K.'nin avukatının kararı istinafa taşıması sonucu dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık Y.K.'ye verilen 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezasını fazla bularak kararı bozdu. İstinaf kararında, sanığın olay günü karşılaştığı maktulün üzerine giderek maktule saldırması ve maktulü darbetmesi karşısında; maktulden kaynaklanan ve zamana yayılan haksız eylemlerin ulaştığı yoğunluk nedeniyle, sanığın cezasında haksız tahrik nedeniyle indirim yapılırken 12 yıl ile 18 yıl arasında hapis cezası öngören TCK 29/1. maddesi uyarınca makul bir cezaya hükmedilmesi gerekirken, 18 yıl hapis cezası olarak belirlenmesi sureti ile fazla ceza tayinine neden olunduğu belirtildi.

Sanık yeniden hakim karşısına çıkacak

Eniştesini öldüren Y.K., istinafın kararı bozmasının ardından yeniden 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Melikgazi, Güvenlik, kayseri, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kötü Sonuçlanan Husumet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın atom bombası benzetmesi Japonları fena kızdırdı Trump'ın atom bombası benzetmesi Japonları fena kızdırdı
Mohamed Salah’ın Bodrum’da ödediği hesap tartışma konusu oldu Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
Vahşice öldürülmüştü Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı Vahşice öldürülmüştü! Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı
Görüntü Çin ya da Hindistan’dan değil Türkiye’den Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
Nehirdeki sular yükseldi, aynı aileden 18 kişi akıntıya kapıldı Nehirdeki sular yükseldi, aynı aileden 18 kişi akıntıya kapıldı
Gece kulübünde skandal: Ünlü fenomen, anne ve kızını tuvalette dövdü Gece kulübünde skandal: Ünlü fenomen, anne ve kızını tuvalette dövdü!
Belediye başkanı, çöpü etrafa saçan vatandaşları böyle ifşa etti Belediye başkanı, çöpü etrafa saçan vatandaşları böyle ifşa etti
Fahriye Evcen’den imajını tazeledi Fahriye Evcen'den imajını tazeledi
Fenerbahçe’de tarihi imza 2029’un sonuna kadar takımın başında olacak Fenerbahçe'de tarihi imza! 2029'un sonuna kadar takımın başında olacak
Kahtalı Hamido’nun oğlu parkta ölü bulundu Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu
Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız önerildi Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız önerildi

11:37
Kıdem tazminatından bedelli askerliğe tüm ödemeler değişiyor İşte beklenen yeni zamlı tablo
Kıdem tazminatından bedelli askerliğe tüm ödemeler değişiyor! İşte beklenen yeni zamlı tablo
09:16
Tüm dünyanın gözü o noktada İran nükleer tesislerde kazıya başladı
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı
07:53
Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
07:16
Sakarya’daki orman yangını Bilecik’e sıçradı Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
16:51
Sakarya, Türkiye’nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor
Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor
16:46
Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması
Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması
16:46
Fenerbahçe’yi takibe almıştı Uğurcan’ın ağabeyinden bomba paylaşım
Fenerbahçe'yi takibe almıştı! Uğurcan'ın ağabeyinden bomba paylaşım
16:24
Abdullah Çatlı’nın hayatı film oluyor İşte canlandıracak isim
Abdullah Çatlı'nın hayatı film oluyor! İşte canlandıracak isim
16:23
Neler yaptı öyle Ancelotti Arda’nın bu istatistiklerini görünce çok üzülecek
Neler yaptı öyle! Ancelotti Arda'nın bu istatistiklerini görünce çok üzülecek
15:50
Paris Saint Germain, küme düşen Lyon’u kurtarıyor
Paris Saint Germain, küme düşen Lyon'u kurtarıyor
15:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık
15:21
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu
15:12
Meteoroloji uzmanları tarih verdi 2 bölgeye yoğun kar yağışı geliyor
Meteoroloji uzmanları tarih verdi! 2 bölgeye yoğun kar yağışı geliyor
15:00
Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız önerildi
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız önerildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2025 13:07:02. #7.13#
SON DAKİKA: Kötü Sonuçlanan Husumet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.