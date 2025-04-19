Kovancılar\'da Traktör Yangını

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde seyir halindeki traktör alev aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araçta hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kovancılar ilçesinde 59 HN 187 plakalı traktör seyir halindeyken aniden alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ