Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yangın saat 15.00 sularında Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Otmanlar Mahallesinde meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler gönderildi.
Ekiplerin yangına havandan ve karadan müdahalesi sürüyor. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Köyceğiz'de Orman Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?