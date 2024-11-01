Köyceğiz\'de Orman Yangınıyla Mücadele Devam Ediyor

3.Sayfa

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Otmanlar Mahallesi'nde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Otmanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından bölgeye 2 uçak ve 2 helikopter olmak üzere 4 hava aracı, karadan müdahale için 7 arazöz ve 4 su ikmal aracı sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. - MUĞLA