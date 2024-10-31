Köyceğiz\'de Yangın Paniği

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yol kenarında tutuşan otlar, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürülürken, yükselen yoğun duman yolu kapladı.

Yangın, Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol kenarındaki otlar, henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MUĞLA