Kozan\'da Balık Yemi Fabrikasında Yangın

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Adana'nın Kozan ilçesindeki organize sanayi bölgesinde balık yemi paketleme fabrikasında yangın çıktı.

Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren balık yemi paketleme fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler paketleme fabrikasını sararken itfaiye ekipleri çok sayıda yangın söndürme aracı ile yangına müdahale etti. Yangın çevre iş yerine sıçramadan söndürülmeye çalışılırken alevler ve dumanlar çevrede paniğe neden oldu. Yangına müdahale sürüyor. - ADANA