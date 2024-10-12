Kozan'da Mahsur Kaldığı Düşünülen Keçilerin Güvende Olduğu Anlaşıldı - Son Dakika
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Kozan'da Mahsur Kaldığı Düşünülen Keçilerin Güvende Olduğu Anlaşıldı

Kozan\'da Mahsur Kaldığı Düşünülen Keçilerin Güvende Olduğu Anlaşıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde kayalıklarda mahsur kaldığı düşünülen 3 keçi için arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Ekipler, keçilerin sarp kayalıklar arasında yaşam alanı oluşturduğunu belirleyerek operasyonu sonlandırdı.

12.10.2024 11:58  Güncelleme: 12:09
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Adana'nın Kozan ilçesinde kayalıklarda keçilerin mahsur kaldığı ihbarına giden arama kurtarma ekipleri sarp kayalıklara tırmandı. Keçilerin kayalıklarda yaşam alanı oluşturduğunu fark eden ekipler, operasyonu sonlandırdı.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Ergenuşağı Mahallesi'nde köy sakinleri 25 gündür mahsur kaldığını düşündükleri 3 keçi için Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, SAR Arama Kurtarma ekibi ve AKOM ekibine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler, keçiler için kurtarma çalışması başlattı. Bir yandan tırmanışa geçen ekipler diğer yandan da keçilerden görüntü almaya çalıştı. Bir süre sonra keçilerin bulunduğu noktadaki sarp kayalıkların ardında birçok keçinin olduğu ve kendilerine yaşam alanı oluşturduğu tespit edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amiri Ali Haydar Karpuz, ekip arkadaşlarına telsizden, "Keçilerden görüntü aldık. Bahsedilen 2 keçiye rastlandı. Yaşam alanları var. Olumsuz bir durum yok. İzlediğimiz görüntüye göre mahsur kalacağı alan yok. Beslenebileceği bitki alanı da mevcut. Yürüme rotaları tespit ettik. İnebilirsiniz" dedi.

Ekipmanlarıyla birlikte yaklaşık 170 metre yüksekliğe tırmanan ekipler, keçilerin güvende olduğu bilgisi gelmesi üzerine kurtarma çalışmasını sonlandırdı.

Keçilerin mahsur kaldığını düşünerek ekiplere haber veren köy sakinlerinden Mustafa İçöz, "Yaklaşık 25 gündür keçilerin orada mahsur kaldığını düşünüyorduk. Vicdan azabı çektiğimiz için ekiplere haber verdik. Gelen ekiplere de teşekkür ediyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kozan'da Mahsur Kaldığı Düşünülen Keçilerin Güvende Olduğu Anlaşıldı - Son Dakika

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