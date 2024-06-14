Kozan'da Orman Yangını Uyarısı - Son Dakika
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Kozan'da Orman Yangını Uyarısı

Adana'nın Kozan ilçesinde yaylalarda ve orman köylerinde yaşayan vatandaşlar, orman yangın ekipleri aracılığıyla uyarıldı. Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, aşırı sıcak hava ve hava şartlarının riskli olduğunu belirterek vatandaşları ateş yakmamaları konusunda uyardı.

14.06.2024 18:05
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Adana'nın Kozan ilçesinde yaylalarda ve orman köylerinde yaşayan vatandaşlar orman yangın ekipleri aracılığı ile uyarıldı.

Adana'da ve çevresinde aşırı sıcak hava ile birlikte orman yangın riski de arttı. Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hava şartlarının orman yangını için riskli olduğu belirterek vatandaşları ateş yakmamaları ve yakanların uyarılması, anız, ev önünde bahçede ateş yakılmasının yasak olduğunu belirtti. Orman ekipleri araç ve cami hoparlöründen sık sık uyarı yaparak bölgede orman yangını için uyardı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kozan'da Orman Yangını Uyarısı - Son Dakika

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