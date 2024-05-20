Kozan'da trafik kazasında yaralanan Osman Kayadelen hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kozan'da trafik kazasında yaralanan Osman Kayadelen hayatını kaybetti

Kozan\'da trafik kazasında yaralanan Osman Kayadelen hayatını kaybetti

Kozan'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Osman Kayadelen, yoğun bakımda 9 gündür süren tedavisine rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden Ayşe Kayadelen'in ardından, Osman Kayadelen de yaşamını yitirdi.

20.05.2024 08:00
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Kozan'da trafik kazasında yaralanan Osman Kayadelen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, 10 Mayıs günü Akdam Mahallesi'nde meydana gelmiş, Osman Kayadelen (53) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, park halindeki otomobile çarparak kaza yapmıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Osman Kayadelen, araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Kayadelen (48), Elif Kılıç (53) ve Zahide Akar (57) yaralanmıştı. Kazada ağır yaralanan Osman Kayadelen yoğun bakımda 9 gündür süren tedavisine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Ayşe Kayadelen ise kazadan 4 gün sonra hayatını kaybetmişti. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kozan'da trafik kazasında yaralanan Osman Kayadelen hayatını kaybetti - Son Dakika

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