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Kozan'da trafik kazasında yaralanan Osman Kayadelen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, 10 Mayıs günü Akdam Mahallesi'nde meydana gelmiş, Osman Kayadelen (53) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, park halindeki otomobile çarparak kaza yapmıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Osman Kayadelen, araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Kayadelen (48), Elif Kılıç (53) ve Zahide Akar (57) yaralanmıştı. Kazada ağır yaralanan Osman Kayadelen yoğun bakımda 9 gündür süren tedavisine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Ayşe Kayadelen ise kazadan 4 gün sonra hayatını kaybetmişti. - ADANA