Kozluk\'ta Yılan Paniği

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir evin tavanına girip paniğe neden olan yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

İlçenin Dövecik köyünde ev sakinleri tarafından fark edilen yılanın çıkartılması için 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Tavan arasında giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı. - BATMAN