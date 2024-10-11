Kozmetik Fabrikasında Yangın Panik Yarattı - Son Dakika
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Kozmetik Fabrikasında Yangın Panik Yarattı

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Çerkezköy'deki kozmetik fabrikasında nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı, patlamalar korkuya neden oldu.

11.10.2024 01:13
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Kozmetik fabrikasındaki yangın böyle görüntülendi

TEKİRDAĞ - Çorlu- Çerkezköy yolu üzerinde bulunan Yalıboyu OSB içerisindeki kozmetik fabrikasındaki yangın devam ediyor. Patlama sesleri çevredeki vatandaşları korkuturken yangın havadan görüntülendi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yer alan Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı ancak yangın henüz kontrol altına alınamadı. Fabrikada çıkan yangın devam ederken içeriden gelen patlama sesleri çevredeki vatandaşları tedirgin etti. Olay yerine gelen ekipler geniş güvenlik önlemleri alırken yangın havadan dron ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kozmetik Fabrikasında Yangın Panik Yarattı - Son Dakika

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