Krathon Tayfunu Tayvan'ı Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Krathon Tayfunu Tayvan'ı Vurdu

Tayvan'da Krathon Tayfunu nedeniyle 1 ölü, 70 yaralı; uçuşlar iptal, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

02.10.2024 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Krathon Tayfunu'nun vurduğu Tayvan'da 1 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi de yaralandı.

Karaton Tayfunu, Tayvan'ı vurdu. Ülkenin doğusunda yer alan Hualien şehrinde 1 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi de yaralandı. Merkezi Acil Durum Operasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Hualien şehrine bağlı Shoufeng beldesindeki evinde ağaç budamakta olan 70 yaşındaki bir adam rüzgarın etkisiyle yere düştüğü ve hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yunlin şehrinde plajda gezen 1 kişinin dalgalara kapılıp denizde kaybolduğu bildirildi. Güçlü rüzgar ve dalgalı deniz nedeniyle kurtarma çalışmaları askıya alındı.

Diğer bir kayıp olayı Hualien'deki Xiulin kasabasında meydana geldi. Görgü tanıkları, 1 kişinin köprüden geçerken suya düşerek sürüklendiğini belirtti. Kayıp kişiyi, arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Uçuşlar olumsuz etkilendi

Tayfunun etkisiyle Tayvan'ın Taoyuan Uluslararası Havaalanı'nda 2 gün içinde toplam 191 uçuş iptal edildi. Taoyuan Uluslarası Havalimanı İşletmesinden (TIAC) tarafından açıklamada, muhtemel bir sel durumunda acil kullanım için 5 binden fazla kum torbası, 101 mobil su pompası ve 44 mobil jeneratör hazırlandığı bilgisi paylaşıldı. Şirket ayrıca, yolcular ve personel için bin şişe içme suyu ve 64 bin öğün yemek sipariş edildiğini söyledi.

Tayvan meteoroloji müdürlüğü rüzgar ve yağışın 2 gün daha etkili olacağı duyurusu yaparken tüm Tayvan'da okul ve iş yerleri perşembe günü de tatil edildi. - TAİPEİ

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, 3-sayfa, Ulaşım, Tayvan, taipei, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Krathon Tayfunu Tayvan'ı Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:16 ABD, İran’a yeni yaptırımlara hazırlanıyor ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
19:27 Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı
19:27 Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik
18:55 İsrail durmuyor, bu kez Suriye’ye saldırdı İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı
18:27 İsrail’den tehdit: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz İsrail'den tehdit: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
10:50 İsmail Kartal Süper Lig’e geri dönüyor İsmail Kartal Süper Lig'e geri dönüyor
10:47 Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor
10:33 Havaalanında meydana gelen patlama sonucu 7 metrelik çukur oluştu Havaalanında meydana gelen patlama sonucu 7 metrelik çukur oluştu
10:18 Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 22:02:55. #1.13#
SON DAKİKA: Krathon Tayfunu Tayvan'ı Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement