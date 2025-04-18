Kriptoda dolandırılan bankacı kadın kuyumcu soymaya kalktı - Son Dakika
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Kriptoda dolandırılan bankacı kadın kuyumcu soymaya kalktı

Kriptoda dolandırılan bankacı kadın kuyumcu soymaya kalktı

Kayseri'de yaşlı gibi davranıp taş ve biber gazıyla kuyumcu soymaya kalkan kadın bankacı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İfadesinde iş yerinde mobbinge uğradığını söyleyen kadın "Kripto para yatırımı yapmaya çalıştım ama dolandırıldım. Çarşıda gezerken kuyumcuları gördüm. Ben zorluk içindeyken, onların refah içinde olması sinirime dokundu. Olayı anlık kurguladım, pişmanım" dedi.

18.04.2025 13:51
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Kayseri'de yaşlı gibi davranıp taş ve biber gazıyla kuyumcu dükkanında soygun girişiminde bulununca tutuklanan banka çalışanı N.Ç. (35) ifadesinde, çalıştığı iş yerinde mobbinge uğradığını öne sürerek, "Borca girince psikolojim bozuldu. Çarşıda gezerken kuyumcuları gördüm. Ben zorluk içindeyken, onların refah içinde olması sinirime dokundu. Olayı anlık kurguladım, pişmanım" dedi.

Olay, 13 Mart'ta, Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kazancılar Çarşısı'ndaki iş yerinde meydana geldi. Banka çalışanı N.Ç., tanınmamak için gözlük ve başörtüsü takıp M.O.'ya ait kuyumcu dükkanına geldi. Çeşitli tutarda altın almak istediğini söyleyen N.Ç., kendisini bilgilendiren iş yeri sahibi M.O.'ya yanında getirdiği biber gazı ve taşla saldırdı. M.O. ile şüpheli arasındaki arbedeyi duyan komşu esnafın ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. N.Ç. gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

"BORÇ BATAĞINA GİRİNCE PSİKOLOJİM BOZULDU"

Şüpheli N.Ç.'nin ifadesi de ortaya çıktı. Çalıştığı iş yerinde mobbinge uğradığını ve sıkıntıları olduğunu öne süren N.Ç. ifadesinde, "İstifaya zorlandım. Kripto para yatırımı yapmaya çalıştım ama mağduriyet yaşayıp, dolandırıldım. Borç batağına girince psikolojim bozuldu. Çarşıda gezerken kuyumcuları gördüm. Ben bu kadar zorluk içinde olup, onların refah içinde olması sinirime dokundu. Olayı anlık kurgulayıp, rastgele bir kuyumcuya girdim. Amacım altınları çalmak olsaydı altınların hepsi önümdeydi. Etkisiz hale getirdikten sonra bunu yapardım ama yapmadım. İş yerine bir zarar vermedim. Yapmış olduğum eylemden dolayı çok pişmanım" dedi.

SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA

Öte yandan, soygun girişimi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, N.Ç.'nin kendisine takıları göstermek isteyen iş yeri sahibine cebinden çıkardığı biber gazını sıktığı, ardından da başına taşla vurduğu görüldü. İş yeri sahibinin de karşılık verdiği ve taraflar arasında arbede yaşandığı da kameraya yansıdı. Diğer yandan, iş yeri sahibinin komşularından birine 'Hırsız, polis çağır' dediği de görüntülerde yer aldı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kriptoda dolandırılan bankacı kadın kuyumcu soymaya kalktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • enteresan:
    kripto paradan bu zamana kadar zengin olanı görmedim. 1 0 Yanıtla
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