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Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çökme anı kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de sabah erken saatlerinde 3 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Binanın çöktüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saat 08: 40 sıralarında Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çökme sonrası enkaz altında kalan 7 kişi kurtarılırken, 2 kişiyi enkaz altından kurtarma çalışmaları devam ediyor.

2'si ağır 7 kişinin enkazdan çıkarıldığı binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.