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Küçükçekmece'de 6 katlı binada yangın çıktı, 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Küçükçekmece'de 6 katlı binada yangın çıktı, 2 kişi dumandan etkilendi

Küçükçekmece'de bulunan 6 katlı bir binanın bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonucunda dumandan etkilenen 3 yaşındaki bir kız çocuğu ve annesi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü ancak evde hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Küçükçekmece\'de 6 katlı binada yangın çıktı, 2 kişi dumandan etkilendi
10.01.2024 - 23:15,
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Küçükçekmece'de 6 katlı binada yangın çıktı, 2 kişi dumandan etkilendi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, 6 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenen 3 yaşındaki kız ile annesi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Alakarga sokaktaki 6 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın, çıktı. Yangın bir andan tüm evi sardı. Yangını gören diğer vatandaşların ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalarak dumandan etkilenen 3 yaşındaki kız çocuğu ve annesi hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürelik çalışmanın ardından söndürülürken, evde hasar meydana geldi. yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de 6 katlı binada yangın çıktı, 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika


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