Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi - Son Dakika
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Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi

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Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın bitişiğinde bulunan apartmanın sahibi olduğunu belirten kişi "Biz kendi binamızı komple boşaltmış ve tahliye etmiştik. Elektriği doğalgazı kesilmişti. Bugünlerde de kendi binamızı yıkacaktık. Bu talihsiz olay denk geldi. Çöken binanın sahibi Murat Bey'le de görüştük. Murat Bey kendisi, binayı kendi özel sebeplerinden dolayı yıktırmak istememişti. Kentsel dönüşüme sokmak istemedi" ifadelerini kullandı.

02.06.2024 11:16
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Küçükçekmece'de saat 08.40 sıralarında 3 katlı bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çöken binada enkaz altında kalan 8 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 1 kişi de hayatını kaybetti.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Çöken binada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

"KENDİ BİNAMIZI YIKACAKTIK, BU TALİHSİZ OLAY YAŞANDI"

Olay yerine gelen ve çöken binanın bitişiğinde bulunan binanın sahibi olduğunu belirten kişi, kendi binalarının kentsel dönüşüm sürecinde olduğunu, yıkılan binanın ise sahibiyle iletişime geçtiklerini ifade ederek, "Biz kendi binamızı komple boşaltmış ve tahliye etmiştik. Elektriği doğalgazı kesilmişti. Bugünlerde de kendi binamızı yıkacaktık. Bu talihsiz olay denk geldi.

"BİNAYI KENTSEL DÖNÜŞÜME SOKMAK İSTEMEDİ"

Biz kendi binamızı kentsel dönüşüme sokmadan önce oranın (çöken binanın) sahibi Murat Beyle görüştük. Murat Bey kendisi, binayı kendi özel sebeplerinden dolayı yıktırmak istememişti. Kentsel dönüşüme sokmak istemedi. Ondan dolayı tabi bizler de müdahale edemedik bina sahibi olması münasebetiyle. Ama, bugün böyle talihsiz bir olay yaşandı. Geçmiş olsun diliyorum" dedi.

Küçükçekmece\'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi
Kaynak: DHA

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