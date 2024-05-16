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Küçükçekmece'de kadın cinayeti

İSTANBUL - Küçükçekmece, yolda bekleyen bir kadına kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Kadın göğsüne ve boynunda aldığı kurşunlarla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, saldırgan ise kaçtı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu kapüşonlu bir kişi, yol kenarında bekleyen bir kadına silahlı saldırı düzenledi. Saldırgan kadına 5 el ateş etti. Göğsünden ve boynundan aldığı mermilerle ağır yaralanan kadın yere yığılırken, yabancı uyruklu saldırgan ise olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar silah sesleriyle paniği kapılırken ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadın özel bir hastaneye kaldırıldı. Kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise, incelemenin ardından saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Şahsın kadını takip ettiğini ileri süren görgü tanığı Turgay Yıldız, "Bir bayan yürüyerek buraya geldi. İlk önce aralarında bir itiş kalkış oldu. Sonra kadın, 'imdat, yardım edin' diye bağırdı. Sonra adam çantasında silahını çıkardı, bir el ateş etti. Ben de oraya doğru koşmaya başladım, ne oluyor diye, ne yapıyorsunuz dedim? Sanırım kadın vurulmanın etkisiyle yere düştü. Sonra şahıs, kadını yerde çevirip 4 el ateş etti, toplamda 5 el ateş etti. Göğsünden ve boynundan vurdu, adam öldürmeye gelmiş belli. Ambulansı aradık geldi, müdahale ettiler ama sanırsam kadını kurtaramadılar. Şahıs sıktıktan sonra kaçtı" dedi.