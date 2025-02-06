Küçükçekmece'de kar yağışı etkili oluyor
İSTANBUL - İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini aralıklarla gösteriyor. Küçükçekmece'de lapa lapa yağan kar kameraya yansırken, bazı mahallerde yerlerin beyaza büründüğü görüldü.
İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı kentin çeşitli yerlerinde aralıklarla etkisini sürdürüyor. Küçükçekmece'de karın lapa lapa yağdığı dakikalar kameraya yansıdı. Kar yağışıyla birlikte bazı mahallelerde yerler beyaza büründü. Kar yağışının sürmesi bekleniyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Küçükçekmece'de Kar Yağışı - Son Dakika
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