Küçükçekmece'de Kuş Kümesinde Yangın - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Kuş Kümesinde Yangın

Küçükçekmece'de kuş kümesindeki yangın, 2 binanın çatısını zarar verdi, itfaiye müdahale etti.

17.12.2024 21:52
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Küçükçekmece'de kuş kümesinde çıkan yangın, iş yeri ve 2 binanın çatısını küle çevirdi

Küçükçekmece'de iş yeri çatısının yandığı yangında detaylar ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı binanın çatısında bulunan kuş kümesinde çıkan yangın, bitişiğindeki iş yeri olarak kullanılan 5 katlı 2 binanın çatısına da sirayet etti. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerindeki 5 katlı binanın çatısında bulunan kuş kümesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyürken bitişikteki halı üzerine tekstil atölyesi olarak kullanılan 5 katlı 2 binanın çatısına da sirayet etti. Vatandaşlar yangına müdahale etmek istese de başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken 3 binanın çatısında maddi hasar oluştu. Ekiplerin alev alev yanan kümesi söndürme çalışmaları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Kuş Kümesinde Yangın - Son Dakika

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