Küçükçekmece\'de Mangal Yangını

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İstanbul Küçükçekmece'de 4 katlı binanın çatı katında mangal sebebiyle yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 21.00 sıralarında İstanbul Küçükçekmece İstasyon Mahallesi 1. Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın çatı katında bina sakini vatandaşlar mangal yaptı. Mangalın ardından bina sakinleri ayrılırken bir saat sonra çatıdan dumanlar yüklemeye başladı. Çatının alev alev yandığını görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Mangal sebebiyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL