Küçükçekmece'de meydana gelen ölümlü metrobüs kazasına ilişkin davanın duruşmasının görülmesine devam edildi - Son Dakika
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Küçükçekmece'de meydana gelen ölümlü metrobüs kazasına ilişkin davanın duruşmasının görülmesine devam edildi

16.06.2025 16:46
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İstanbul Küçükçekmece'de 29 Ağustos 2024 tarihinde bir metrobüsün karşı yönden gelen metrobüse çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği 51 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin davanın duruşmasının görülmesine devam edildi.

İstanbul Küçükçekmece'de 29 Ağustos 2024 tarihinde bir metrobüsün karşı yönden gelen metrobüse çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği 51 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin davanın duruşmasının görülmesine devam edildi.

İstanbul Küçükçekmece'de 29 Ağustos 2024 tarihinde bir metrobüsün karşı yönden gelen metrobüse çarpması sonucu 1 kişinin hayatın kaybettiği 51 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlanmıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede metrobüs şoförü Düzgün Murat Çetin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) denetim amiri olarak görevli olan Hüseyin Pazarlı, İETT Metrobüs Daire Başkanlığı Metrobüs Filo Yönetim Merkezi saha amiri Şafak Yıldız, metrobüs yolunda çalışma yapan inşaat firmasının şantiye şefi Muhammet Sertaç Kazıcı ve proje müdürü Niyazi Baştürk'ün ayrı ayrı 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Olaya ilişkin davanın duruşmasının görülmesine devam edildi.

Küçükçekmece 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Düzgün Murat Çetin ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada beyanda bulunan müşteki Emin Tunç "2 defa ameliyat geçirdim. Ayağımda kırığım var. Kaza sırasında bilincimi yitirdim. Bir ara gözüm açılır gibi oldu yerde yatıyordum. Kazada sağ baş parmağım koptu. Ambulans ile hastaneye kaldırıldım. Aynı gün ameliyata alındım. Kazanın nasıl meydana geldiğini hatırlamıyorum bilincimi kaybetmiştim. Şikayetçiyim" dedi.

Tutuklu metrobüs şoförü Düzgün Murat Çetin ise savunmasında "Bu kazadan dolayı çok üzgünüm. Eminim benim gibi herkes mağdur oldu. Ben hem maddi hem manevi yönden çok mağdur oldum. Böyle bir kaza herkesin başına gelebilirdi. Bu kazanın gerçekleşmemesi için elimden gelen her şeyi yaptım. Uzun süredir tutukluluğumdan dolayı tahliyemi isterim" şeklinde konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme sanık Düzgün Murat Çetin'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 29 Ağustos 2024 tarihinde meydana gelen kaza anlatıldı. İddianamede 1 kişi maktul 32 kişi ise müşteki olarak yer aldı. 5 kişi ise şüpheli sıfatıyla iddianamede yer buldu. İddianamede kaza günü Yenibosna ile İBB Sosyal Tesisleri metrobüs durağı arası yol yapım ve onarım işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede Sefaköy durağı yakınlarında Beylikdüzü istikametine seyir halindeki 34 TR 6183 plakalı metrobüsü kullanan Düzgün Murat Çetin'in yol yapım çalışması nedeni ile geçici olarak trafik akışının sağlanması amacıyla E-5 Karayolu üzerinde dubalarla işaretli olarak verilen yol girişini kaçırdığı aktarıldı. Çetin'in metrobüs trafiğine kapalı yolda seyrine devam ederken park halinde bulunan ve sürücü koltuğunda İETT Metrobüs Daire Başkanlığı Metrobüs Filo Yönetim Merkezi saha amiri olan şüpheli Şafak Yıldız ve ön yolcu koltuğunda Zafer Ömür'ün bulunduğu 34 DFL 305 plakalı aracı gördüğü aktarıldı. Çetin'in aracı görmesi üzerine panikleyerek çarpmamak için manevra yaptığı sırada Söğütlüçeşme istikametine seyretmekte olan Emrah Yıldırım'ın idaresindeki 34 TN 2764 plakalı metrobüse çarptığı iddianamede belirtildi. İddianamede kaza sonucu Ferhat Uçar'ın vefat ettiği ve birçok vatandaşın yaralandığı aktarıldı.

Olaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan sürücü Düzgün Murat Çetin'in yola gereken dikkati ve özeni

göstermediği, hızlı, dikkatsiz ve kontrolsüz seyrettiği, yolun sol şeridinde yapılan çalışmadan dolayı yapılan işaretleme ve kapatılan şeridi görmeyerek dubalarla yönlendirilen yolu son anda fark edip direksiyonunu ani olarak sağa manevra yaptığı ve Emrah Yıldırım yönetimindeki metrobüse çarparak ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazasının meydana gelmesine sebep olduğu belirtildi.

Sürücü Emrah Yıldırım'ın ise kendi yön ve şeridinde, kurallara uygun olarak seyri esnasında, karşı yönden gelen ve şeridine ani ve hatalı olarak manevra yaparak, aracının sağ yan kısımlarına çarpmasına karşı alabileceği herhangi bir tedbiri olmadığından kusurlu görülmediği açıklandı. Metrobüs yolu yapım çalışmasını yürüten inşaat firmasının şantiye şefi Muhammet Sertaç Kazıcı ve proje müdürü Niyazi Baştürk' ün; İBB Başkanlığı'nın bakım ve sorumluluğu altındaki yolda çalışma yaparken gerekli ve yeterli tedbirler ile işaretlemeleri yapması, işaretleme ve işaretleme başlangıcına ışıklı ikaz cihazı koyması gerekirken bu hususlara yeterince uymadığı, gerekli ve yeterli trafik işaretlemelerini yapmadığı anlaşıldığından tali kusurlu oldukları belirtildi.

Şafak Yıldız'ın İBB'de saha amiri olarak görevli olduğu esnada, kaza mahallindeki göreve başlamadan önce alınan tedbirleri ve işaretlemeleri kontrol edip eksik olan hususlar varsa gerekli güvenlik önlemleri alarak görevine başlaması gerekirken, bu hususlara yeterince uymadığı, kapalı olan şeride işaretleme ve bariyer ile gerekli güvenlik tedbirlerini almadan, tedbirsiz olarak, rakortman koluna, çok yakın mesafede durakladığı, güvenli mesafede durmadığı, sorumlu olduğu bölgede gerekli denetimleri yerine getirmede ihmalinin olduğu belirtilerek tali kusurlu olduğu ifade edildi.

İBB'de denetim amiri olarak çalışan Hüseyin Pazarlı ise bilirkişi raporunda, bakım sorumluluğu altındaki yolda çalışma yaptırdığı şirketin çalışması esnasında trafik güvenliğiyle ilgili gerekli ve yeterli tedbirleri alıp almadığını kontrol etmesi, eksiklerin giderilmesini sağlaması gerekirken, bu hususlara uymada gereken dikkat ve özeni göstermediği, gerekli denetimlerini yerine getirmede ihmali olduğu anlaşıldığından tali kusurlu bulundu.

İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Müdürü Murat Er, Müdür Yardımcısı Burak Alp ve Ahmet Yıldırım'ın, yüklenici firmanın yol yapımı sırasında trafik güvenliğiyle ilgili gerekli, yeterli tedbirleri alıp almadığını kontrol ve denetlemesinde ihmallerinin olması sebebiyle üst derece tali kusurlu oldukları belirtildi. İddianamede 3 şüphelinin memur olmaları nedeniyle haklarındaki ayrı bir soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

İddianamede Ferhat Uçar'ın otopsi raporuna yer verildi. Raporda, maktulün iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği anlatıldı.

Metrobüs şoförü Düzgün Murat Çetin, İBB denetim amiri olarak görevli olan Hüseyin Pazarlı, İETT Metrobüs Daire Başkanlığı Metrobüs Filo Yönetim Merkezi saha amiri Şafak Yıldız, metrobüs yolunda çalışma yapan inşaat firmasının şantiye şefi Muhammet Sertaç Kazıcı ve proje müdürü Niyazi Baştürk'ün ayrı ayrı 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, İstanbul, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de meydana gelen ölümlü metrobüs kazasına ilişkin davanın duruşmasının görülmesine devam edildi - Son Dakika

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