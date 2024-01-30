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Küçükçekmece'de park halindeki araçlara zarar veren şahıslar kamerada - Son Dakika
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Küçükçekmece'de park halindeki araçlara zarar veren şahıslar kamerada

Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde gece yarısı meydana gelen olayda, alkollü oldukları ileri sürülen iki şahıs park halindeki araçları tekmeleyerek zarar verdi. Bir aracın aynası kırılırken şahıslar, bağırarak uzaklaştı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

30.01.2024 - 14:56,
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Küçükçekmece'de, park halindeki araçlara zarar veren şahıslar kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, iki şahıs gece yarısı park halindeki araçları tekmeleyerek zarar verdi. Bir aracın aynası kırılırken şahıslar, bağırarak uzaklaştı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz iki şahıs, sokakta bağırarak ilerledi. Alkollü oldukları ileri sürülen iki şahıs, daha sonra park halindeki araçları yumruk ve tekmeleyerek zarar vermeye başladı. Araçlardan bir tanesinin aynası kırıldı.

İki erkek şahıs ardından sokak bağırarak uzaklaşmaya başladı. Şahısları bağırması ve araçları tekmelemesi bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

Küçükçekmece\'de park halindeki araçlara zarar veren şahıslar kamerada
Kaynak: İHA
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Küçükçekmece, Güvenlik, İstanbul, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de park halindeki araçlara zarar veren şahıslar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de park halindeki araçlara zarar veren şahıslar kamerada - Son Dakika
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