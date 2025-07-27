Küçükçekmece\'de Silahlı Saldırı

Küçükçekmece'de bir kişi, bir süre önce çalıştığı mağaza girdiği uğradığı silahlı saldırısı sonucu yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, kasklı saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelinin mağazaya girdiği ve saldırının ardından kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında oldu. İddiaya göre, Hamza A. (20), bir süre önce çalıştığı mağazaya girdi. Bu sırada onu takip eden motosikletli şahıs, aracını ara sokağa bırakarak arkasından gitti. Kafasında kask bulunan silahlı saldırgan, Hamza A.'yı vurdu. Saldırıya uğrayan genç kanlar içerisinde yerde yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için de çalışma başlatıldı. Öte yandan, şüphelinin takip ettiği gencin arkasından mağazaya girdiği ve silahlı saldırının ardından kaçtığı anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL