 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin platosunda yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin platosunda yangın çıktı

TRT 1'de yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin Kocaeli'deki dizi platosunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin platosunda yangın çıktı
12.12.2023 - 13:57,  Güncelleme: 14:36
Abone Ol

Başrollerinde Uğur Güneş, Dilin Döğer, Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Hakan Vanlı ve Ali Ersan Duru'nun yer aldığı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin Kocaeli'deki dizi platosunda yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü.

PLATO KULLANILAMAZ HALE GELDİ

TRT 1'de yayınlan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizi platosunun bir kısmı alev topuna döndü. Yangını fark eden dizi seti çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken, platonun yanan kısmı kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Dizi Platosunda Yangın Çıktı
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Dizi Platosunda Yangın Çıktı
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Dizi Platosunda Yangın Çıktı
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Dizi Platosunda Yangın Çıktı
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Dizi Platosunda Yangın Çıktı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, İtfaiye, İtfaiye, Dizi, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin platosunda yangın çıktı - Son Dakika


14:31
Petrol fiyatları sinyali verdi! Akaryakıta yeni indirimler yolda Petrol fiyatları sinyali verdi! Akaryakıta yeni indirimler yolda
14:22
Havada tek damla yağmur yoktu ama kenti sel götürdü Havada tek damla yağmur yoktu ama kenti sel götürdü
14:12
Kuryeyi öldüren Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun konusunu programına taşımayan Müge Anlı'ya Armağan Çağlayan'dan destek Kuryeyi öldüren Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun konusunu programına taşımayan Müge Anlı'ya Armağan Çağlayan'dan destek
13:24
Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM kürsüsünde fenalaştı Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM kürsüsünde fenalaştı
13:20
Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı, uluslararası basında yankı uyandırdı Açıklaması Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı, uluslararası basında yankı uyandırdı Açıklaması
13:07
Ege Aydan, halası Ayhan Aydan'ın Adnan Menderes ile yaşadığı ilişkiyi açıkladı Ege Aydan, halası Ayhan Aydan'ın Adnan Menderes ile yaşadığı ilişkiyi açıkladı
13:03
Zara, tartışmalı yeni koleksiyon fotoğrafını gelen tepkiler sonrasında kaldırdı Zara, tartışmalı yeni koleksiyon fotoğrafını gelen tepkiler sonrasında kaldırdı
12:47
Halil Umut Meler: Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan şikayetçiyim ve uzlaşmak istemiyorum Halil Umut Meler: Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan şikayetçiyim ve uzlaşmak istemiyorum

Son Dakika
14:31 Petrol fiyatları sinyali verdi! Akaryakıta yeni indirimler yolda
14:12 Kuryeyi öldüren Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun konusunu programına taşımayan Müge Anlı'ya Armağan Çağlayan'dan destek
13:24 Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM kürsüsünde fenalaştı
13:20 Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı, uluslararası basında yankı uyandırdı Açıklaması
13:07 Ege Aydan, halası Ayhan Aydan'ın Adnan Menderes ile yaşadığı ilişkiyi açıkladı
13:03 Zara, tartışmalı yeni koleksiyon fotoğrafını gelen tepkiler sonrasında kaldırdı
12:47 Halil Umut Meler: Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan şikayetçiyim ve uzlaşmak istemiyorum
12:36 Erdoğan'dan saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'e telefonla geçmiş olsun mesajı
12:20 Antalya'da okul müdürünün iki ilişkisi ortaya çıktı! Kınama cezası verildi
12:18 TFF Başkanı Büyükekşi, EURO 2032 iddialarına yanıt verdi: Böyle bir şey söz konusu değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 14:54:01. #1.11#
SON DAKİKA: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin platosunda yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement