Kufra'da 11 Mültiyene Ait Ceset Bulundu

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Libya'nın güneydoğusundaki Kufra'da bulunan bir toplu mezarda en az 11 mülteciye ait cansız beden çıkarıldı.

Libya'nın güneydoğusundaki Kufra'da bulunan bir toplu mezarda en az 11 mülteciye ait cansız beden çıkarıldı. Bulunan 55 toplu mezardan çıkarılan ceset sayısının bugünkülerle birlikte 39'a yükseldiği kaydedildi. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, Libya'da bulunan 2 toplu mezarda bulunan cesetlerin kurşun yarası taşıdığını bildirildi. Açıklamada "Devam eden toplu mezar arama çalışmaları sırasında başka mezarlar bulabileceğimi düşünüyoruz" denildi. Toplu mezarlardan alınan cesetlerin numaralandırıldığı DNA testi için örneklerin savcıların kontrolünde alındığı kaydedildi.

Pazar günü de ülkenin kuzeyindeki Kufra'da 28 ceset daha bulunduğu açıklandı.

Libya, 2011'de Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından çatışma ve yoksulluktan kaçan göçmenlerin tehlikeli yollarla Sahra Çölü'nü geçerek ve Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalıştığı bir geçiş noktası haline geldi. - TRABLUS