Kula'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, hakkında "Hırsızlık" suçundan 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. ile "Kasten Yaralama" suçundan 4 yıl 2 ay 18 gün hapis cezası bulunan Ş.Ö.'nün ilçede oldukları belirlendi. Şahısların izini süren emniyet güçleri, farklı adreslerde saklanmaya çalışan zanlıları yürütülen eş zamanlı operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden, haklarında kesinleşmiş cezası bulunan firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı. - MANİSA