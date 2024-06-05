Kula'da 35 dönüm alan küle döndü

3.Sayfa

Manisa'nın Kula ilçesinde ekin tarlasında çıkan yangında 35 dönümlük alan küle döndü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Kula ilçesine bağlı Bebekli Mahallesi'nde meydana geldi. Ekin tarlasından yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kula İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile yangın çok büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 35 dönümlük alan kül oldu. - MANİSA