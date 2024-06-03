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Kula'da art arda 3 yangın

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde birbiri ardına Körez, Ayazören ve Kalınharman Mevkii'nde çıkan yangınlar paniğe neden oldu. İtfaiye ve Orman ekiplerinin yerinde müdahalesi ile birbiri ardına çıkan yangınlar çok geçmeden kontrol altına alındı.

İlk yangın, saat 13.45 sıralarında Körez Mahallesi Yalınlar Mevkiinde başladı. Ekipler Körez Mahallesi'nde yangına müdahale ettiği sırada Ayazören Mahallesi'nden Hamidiye istikametinde bir ekin tarlası yangını daha başladı. Kula Belediye'sine bağlı kepçenin yangın esnasında Ayazören mevkiinde çalışıyor olması yangının büyümeden müdahale edilmesini sağladı. Hemen ardından Körez Mahallesi'ndeki yangının soğutma çalışmaları sürdüğü esnada Kalınharman Mevkii'nde bir yangın daha başladı. Çıkan yangınlarda Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, su tankerleri, orman araçları, belediye iş makineleri ve mahalleli vatandaşların yerinde müdahaleleri ile yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın soğutma çalışmaları sürüyor.