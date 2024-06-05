Kula'da devam eden yangınlar

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Kula'da yangınlar devam ediyor

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde son günlerde meydana gelen arazi yangınlarına bir yenisi daha eklendi. İlçeye bağlı Körez Mahallesi'nin Yertepe mevkiinde meydana gelen yangında yaklaşık 40 dönümlük alan zarar gördü.

Kula'da son günlerde artarak devam eden anız angınlarına bir yenisi daha eklendi. Sabah saatlerinde araziden alevler yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Çevredeki vatandaşların da seferber olduğu söndürme çalışmalarında yaklaşık 40 dönümlük alanda etkili olan yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Orman İşletme ekiplerinin de destek verdiği yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.