Kula\'da Motosiklet Denetimi: 65 Bin TL Ceza

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Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından 17 Eylül Salı günü gerçekleştirilen özel denetimde 72 motosiklet denetlenirken, 7 motosiklet trafikten men edildi ve toplamda 65 bin 536 TL trafik cezası uygulandı. Özellikle motosiklet kazalarında can kaybına neden olan kask kullanımının arttırılması için trafik denetimlerinin daha da artacağı bildirilirken, vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerektiği bildirildi.

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla trafik güvenliği konusunda önlemler alan Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 17 Eylül Salı günü motosikletlere özel denetim gerçekleştirdi. Özellikle motosiklet kazalarında can kaybına neden olan kask kullanımını artırmak amacıyla yapılan özel denetimde yetersiz ehliyet, seyir halindeyken telefonla konuşma, tehlikeli şerit değiştirme, kırmızı ışık ihlali, araç muayenesi ve dur ikazı kurallarına uymayan sürücülere caza yağdı. Toplamda 72 aracın kontrol edildiği denetimde 7 araç trafikten men edilirken, sadece kask kullanmayan 48 motosiklet sürücüsüne trafik cezası uygulandı. Toplamda 65 bin 536 TL ceza uygulanan özel denetimde, sürücülere trafik kurallarını hatırlatan broşürler de dağıtıldı. İlçe genelinde buna benzer denetimlerin devam edeceğini bildirilirken, vatandaşların kendi can güvenliği için trafik kurallarına uyması gerektiğini aktarıldı. - MANİSA