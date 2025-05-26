Kulu\'da Boş Evde Yangın Çıktı

Konya'nın Kulu ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Kırkahvesi Mevkii 138709 Sokakta bulunan gurbetçi bir vatandaşa ait boş olan tek katlı müstakil evde yangın başladı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evdeki yangına müdahale ederek söndürdü. Öte yandan, evin bir süre sonra yıkılacağı ve yerine yeni bina yapılacağı öğrenildi. - KONYA