Kulu\'da Garaj Yangını, Maddi Zarar!

Konya'nın Kulu ilçesinde bir evin garaj kısmında çıkan yangında maddi zarar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Zincirlikuyu Mahallesi Yunak Yaylasında S.G.'ye ait evin garaj bölümünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ev sahibi ve çevrede bulunan komşuların müdahalesi yeterli olmayınca durum itfaiyeye bildirildi. İtfaiye ekipleri yanmakta olan garajın çatı kısmına müdahale ederek söndürdü. Yangında garaj içerisinde bulunan bazı eşyaların da zarar gördüğü öğrenildi. - KONYA