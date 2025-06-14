Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki otomobil çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Kurtalan- Batman karayolu Gözpınar köyü mevkisinde meydana geldi. 34 YR 3337 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SİİRT
Son Dakika › 3.Sayfa › Kurtalan'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?