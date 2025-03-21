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Kurtlar Açlıktan Köylere İniyor

Kurtlar Açlıktan Köylere İniyor

Ardahan'da aç kalan kurtlar köylere inerek yiyecek arıyor, bir kurt köpeğe saldırdı.

21.03.2025 10:39
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Kış şartlarının çetin geçtiği Ardahan'da aç kalan kurtlar, yerleşim yerlerine inmeye devam ediyor.

Ardahan merkeze başlı Çataldere köyüne inen 1 kurt güvenlik kamerasına yakalandı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda kurt, yiyecek bulmak için geldiği köyde bağlı olmayan bir köpeğe saldırdı. Uzun süre köpeği kovalayan kurt daha sonra köpeği sıkıştırarak saldırmaya başladı.

Ev sahibi, köpek ile kurdun boğuşma sesine uyandı. Ev sahibinin ışık tutmasıyla kurt hızlıca uzaklaşarak gözden kayboldu. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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