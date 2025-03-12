Kuşadası\'nda 2 Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Öztürk Sokak üzerinde yapılan denetimlerde yakalanan T.Y.'nin (33), yapılan UYAP sorgulamasında Söke İlamat ve İnfaz Bürosunca 'kasten öldürme' suçundan arandığı ve 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Değirmendere Mahallesi Sanayi Caddesi'nde M.Ö. (43) isimli şüpheliyi yapılan başarılı operasyonla saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Yapılan UYAP sorgulamasında ise şüphelinin Konya İlamat ve İnfaz Bürosunca 'silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma', Konya Asliye Ceza İlamat Bürosunca 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak' ve 'ruhsatsız ateşli mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından toplamda 24 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN