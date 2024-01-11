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Kütahya'da faaliyet gösteren 10 pavyon süresiz kapatıldı - Son Dakika
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Kütahya'da faaliyet gösteren 10 pavyon süresiz kapatıldı

Kütahya'da faaliyet gösteren 10 pavyon, artan asayiş ve narkotik olayları nedeniyle süresiz kapatıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, pavyonlarda meydana gelen olayların artması, personel eksikliği ve mevzuata aykırı fiziki eksikliklerin tespit edilmesi üzerine kapatma kararı alındığı belirtildi.

Kütahya\'da faaliyet gösteren 10 pavyon süresiz kapatıldı
11.01.2024 - 22:53,  Güncelleme: 22:57
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Kütahya'da faaliyet gösteren 10 pavyon, artan asayiş ve narkotik olaylarıyla nedeniyle süresiz kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz Sorumluluk bölgesi Vefa Mahallesi Sardunya Sokak üzerinde faaliyette bulunan pavyon ruhsatlı işletmelerde 2022 ve 2023 yılları içerisinde meydana gelen asayiş ve narkotik olaylarının artması, işletmelerde Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik çerçevesinde personel görevlendirilmemesi, ruhsat alınması için gerekli mevzuata aykırı fiziki eksiklikler tespit edilmesi nedeniyle Valilik makamının olurlarıyla ilimizde faaliyet gösteren pavyon ruhsatlı işletmeler mühürlenerek kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Narkotik, Kütahya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da faaliyet gösteren 10 pavyon süresiz kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da faaliyet gösteren 10 pavyon süresiz kapatıldı - Son Dakika
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