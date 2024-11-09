Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde 17 yaşındaki bir genç evinin avlusunda ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Çalköy'de oturan 17 yaşındaki Bayram Şahin'i, evin avlusunda hareketsiz halde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sağlık ekipleri Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
17 yaşındaki gencin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kütahya'da 17 Yaşındaki Genç Ölü Bulundu - Son Dakika
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