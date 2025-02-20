Kütahya\'da 194 Kaçak Parfüm Ele Geçirildi

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 194 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilde kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde il merkezinde bulunan 1 ikamet ve 1 depo ile 1 araçta yapılan aramada, 194 adet farklı markalarda gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler yapıldı. - KÜTAHYA