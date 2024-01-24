Kütahya\'da 3 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın

Kütahya'nın Emet ilçesi Çerte köyünde 3 katlı betonarme binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çerte köyünde E. Kurt'a ait 3 katlı betonarme binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine Emet Belediyesinden 2, Çavdarhisar Belediyesinden ise 1 itfaiye aracı bölgeye yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın binanın diğer katlarına sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu çatı kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KÜTAHYA